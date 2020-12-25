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  3. 25 Aralık 2020 17:40

Sinir krizi geçirip pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı

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Köpeği aracıyla ezmişti! Kendini böyle savundu
Köpeği aracıyla ezmişti! Kendini böyle savundu
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Ünlü sanatçı Engin Nurşani hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Engin Nurşani hayatını kaybetti
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İnanılmaz olay! Market zincirinin 38 ildeki şubelerini soydu!
İnanılmaz olay! Market zincirinin 38 ildeki şubelerini soydu!
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Erdoğan açıkladı: Polis yılbaşı gecessi baskını yapacak !
Erdoğan açıkladı: Polis yılbaşı gecessi baskını yapacak !
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Nakliye kamyonu 10 metreden aşağı uçtu!
Nakliye kamyonu 10 metreden aşağı uçtu!
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Pegasus kazasının bilirkişi raporu tamamlandı
Pegasus kazasının bilirkişi raporu tamamlandı
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