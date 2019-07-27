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  3. 27 Temmuz 2019 15:40

Sınır ötesi harekatla terör örgütüne büyük darbe: 34 ölü

Muharip filo komutanlıklarından kalkan 20’ye yakın uçağın katıldığı, İHA’lar, SİHA’lar, Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı ile tanker uçaklarının görev aldığı Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Karacak bölgelerine yönelik 17-19 Temmuz’da düzenlenen harekatlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin sınır...

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