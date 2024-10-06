Anasayfa Video Galeriler Gündem Sınır ötesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Sınır ötesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi 06 Ekim 2024 Pazar Saat: 13:10 Güncelleme: 06 Ekim 2024 Pazar 13:10 Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67026223681bf0655202ce73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşine çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattı ''Pala Dayı'' 4 bin euroluk teklifi elinin tersiyle itti Korsan takside taciz ve darp iddiası: Yolculuk karakolda bitti Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok Ters yönde ölüm yarışı: Feci şekilde hayatını kaybetti Alarm zillerinin çaldığı kuş cennetinde yüreklere su serpen görüntü Tarihi köyde 5 bin yıllık insan iskeleti bulundu Aşiret düğününde takı yarışı: Geline kilo kilo altın, damada deste deste para DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı