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  4. Sınır ötesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Sınır ötesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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