CANLI MAÇ BURSASPOR - GALATASARAY / MAÇTA 2 GOL VAR !
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  3. 01 Mayıs 2017 20:50

Sınırda güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyor

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınırında güvenlik kuleleri ve yeni mevziler yapılıyor.

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Bakırköy'deki 1 Mayıs'ta bayrak krizi
Bakırköy'deki 1 Mayıs'ta bayrak krizi
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
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Humustan bin 850 sivil daha tahliye edildi
Humustan bin 850 sivil daha tahliye edildi
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Görüntülemek istediği hortumun içinde kaldı
Görüntülemek istediği hortumun içinde kaldı
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Düzcede silahlı yaralama kameralara yansıdı
Düzcede silahlı yaralama kameralara yansıdı
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Halk otobüsünde 1 Mayıs gerginliği
Halk otobüsünde 1 Mayıs gerginliği