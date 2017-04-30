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  3. 30 Nisan 2017 13:20

Sınırda güvenlik kuleleri yükseliyor

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında güvenlik kuleleri inşa ediliyor.

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Kuran-ı Kerimin altından geçerek barıştılar
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Rus Generalin gömüldüğü mahzenle ilgili ilginç detay
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Ne çelik kafes ne de beton engel oldu!.. İşte o anlar...
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Yüzlerce yıllık ve tamamen orijinal
Yüzlerce yıllık ve tamamen orijinal
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