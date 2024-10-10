Anasayfa Video Galeriler Gündem Sınırda yasa dışı göçmen operasyonu: Koltuğun altından çıktılar Sınırda yasa dışı göçmen operasyonu: Koltuğun altından çıktılar 10 Ekim 2024 Perşembe Saat: 11:01 Güncelleme: 10 Ekim 2024 Perşembe 11:01 Edirne'den yurt dışına kaçmak için ölümü bile göze alarak otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 2 Suriye uyruklu şahıs polis ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucu yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670789c975c2e527d0093ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taklit ve tağşişli ürünler bu laboratuvarda belirleniyor 13 polis şehit olmuştu... DEM Parti il binasına operasyon: Gözaltılar var İstanbul'da binanın bodrumunda ele geçirilen silahlar şoke etti Türkiye'de cennetten bir köşe: Doğal havuzlar hayran bırakıyor 7 yaşındaki çocuğu sapığın elinden mahalleli kurtardı İstanbul'da korkunç olay: Başına demir korkuluk düştü Yolcu otobüsünde kabus: Yanarak kül oldu Adım adım taciz kamerada: Genç kadına kabusu yaşattı, ev hapsine mahkum edildi Bir ilimiz kabusu yaşıyor; gece, gündüz aynı korku: Evlerin duvarları ayrıldı, zeminleri göçtü...