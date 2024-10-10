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  4. Sınırda yasa dışı göçmen operasyonu: Koltuğun altından çıktılar

Sınırda yasa dışı göçmen operasyonu: Koltuğun altından çıktılar

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Edirne'den yurt dışına kaçmak için ölümü bile göze alarak otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 2 Suriye uyruklu şahıs polis ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucu yakalandı.

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