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  3. 11 Ekim 2019 13:50

Sınırdan sıcak görüntüler! Teröristler gazetecileri hedef aldı!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.

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