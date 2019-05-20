“Sınırımızdan Bulgaristan’a çıkar çıkmaz bunları yakalattırdık”
20 Mayıs 2019 22:40
“Sınırımızdan Bulgaristan’a çıkar çıkmaz bunları yakalattırdık”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarar Holding soyguncularının Bulgaristan sınırında yakalandığını açıkladı. Soylu, “Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan’a çıkar çıkmaz bunları yakalattırdık” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Avrasya Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri ile bir araya geldi. Soylu, burada...