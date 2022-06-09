Anasayfa Video Galeriler Gündem Sınırın altından geçen 242 metrelik uyuşturucu tüneli bulundu Sınırın altından geçen 242 metrelik uyuşturucu tüneli bulundu 09 Haziran 2022 Perşembe Saat: 09:50 Meksikalı yetkililer, ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir “narko-tünel” daha bulunduğunu açıkladı. Aynı bölgede üç hafta önce bir tünel daha bulunmuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a1983d5cdf774ce7006683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İslam Memiş, hükümetin dolara müdahale edeceği seviyeyi açıkladı Hatay'da yarım ay kartpostallık görüntü oluşturdu Efes-2022’nin ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu İstanbul'da korkunç kaza! Ortalığı savaş alanına çevirip kaçtı Türkiye'den Suriye'ye geri dönme nedeni: Geçim sıkıntısı! İstanbul'da ''bira içiyorlar'' diye kadınlara saldırdılar Gülşen sahnede İzmir Marşı’nı okudu Şimdi de İstanbul! Üniversite şenliğinde yer gök İzmir Marşı'yla inledi Yer: Kahramanmaraş: Bir çıplak skandalı daha!