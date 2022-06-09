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  4. Sınırın altından geçen 242 metrelik uyuşturucu tüneli bulundu

Sınırın altından geçen 242 metrelik uyuşturucu tüneli bulundu

Meksikalı yetkililer, ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir “narko-tünel” daha bulunduğunu açıkladı. Aynı bölgede üç hafta önce bir tünel daha bulunmuştu.

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