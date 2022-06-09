Sınırın altından geçen 242 metrelik uyuşturucu tüneli bulundu

Meksikalı yetkililer, ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir “narko-tünel” daha bulunduğunu açıkladı. Aynı bölgede üç hafta önce bir tünel daha bulunmuştu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a1983d5cdf774ce7006683" allowfullscreen></iframe>