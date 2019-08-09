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  3. 09 Ağustos 2019 23:30

Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı devam ediyor

Şanlıurfa’dan sınırın sıfır noktasına 20 araçtan oluşan zırhlı sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 20 araçlık tank ve obüslerden oluşan askeri konvoy Suriye sınırındaki Akçakale ve Suruç ilçelerine gitti. Akçakale ilçesine giden zırhlılar 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına alınırken Suruç ilçesine giden zırhlılar ise sınır hattına konuşlandırıldı. (Mehmet...

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