Anasayfa Video Galeriler Gündem Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu 18 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 11:30 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında terör hedefleri obüslerle de hedef alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625d21ac6c3aac608f3a1353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Sedat Peker ile ilgili olay iddia: ''Yeni video geliyor...'' Karşılarına ayı çıkan tatilcilerin panik anları kamerada İstanbul'u kaplayan toz bulutu uçaktan görüntülendi İşte TOGG'da son durum! Üretim tesisinde sona gelindi Bakan Akar son durumu açıkladı: ''Planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi!'' Servis aracı alev alev yandı, canlarını zor kurtardılar Şükriye Tutkun: ''Keşke Erdoğan benim babam olsa'' Kapı kapı dolaşıp tereyağı sattı! Gerçek sonradan ortaya çıktı İstanbul'da korkutan patlama! Bina tahliye edildi