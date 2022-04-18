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  4. Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu

Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında terör hedefleri obüslerle de hedef alındı.

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