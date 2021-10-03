Anasayfa Video Galeriler Gündem Sinop'ta 5 ton balık imha edildi Sinop'ta 5 ton balık imha edildi 03 Ekim 2021 Pazar Saat: 09:10 Sinop'un Türkeli ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, yasal boy sınırlarının altındaki 5 ton balığa el konuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61594960add9464abb3cb8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O ülkede kasırga paniği: 2 gün tatil ilan edildi MHP’lilerin midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Şehre inen ayılar apartmana girerken görüntülendi Şehir magandaları dehşet saçtı! Korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler Eşini cinsel içerikli videoda gördü, canlı yayında görüntüleri izletti Parkta ilginç anlar: Gören telefona sarıldı Gemi, havuza çarpınca 1 milyon balık denize kaçtı ''Suriye meselesinin tek çözümü Esad ile görüşmektir'' Oğuzhan Asiltürk koronavirüs aşısı olmuş muydu ?