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Sinop'ta hortum paniği kamerada

Sinop açıklarında hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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