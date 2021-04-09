Anasayfa Video Galeriler Gündem Sinop'ta hortum paniği kamerada Sinop'ta hortum paniği kamerada 09 Nisan 2021 Cuma Saat: 22:55 Sinop açıklarında hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6070b1426c079f3f25236aeb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte polis şiddeti kamerada! Evire çevire dövdü Şanlıurfa'da akraba ailelerin kavgası kanlı bitti TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var! Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a kahkaha göndermesi Ersin Korkut'tan tepki çeken sözler: ''Amed bizim başkentimiz'' 4 PKK'lı terörist daha öldürüldü 4 gözle beklediğimiz yerli koronavirüs aşısında beklenen haber geldi Kan donduran aile cinayetinde yeni gelişme Sosyal medya fenomenine ölüm tehdidi: ''Tecavüz edip parçalarını ormana atacağız''