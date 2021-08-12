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Sinop'ta kara ile deniz birbirine karıştı!

Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinin oluşturduğu tahribat, sular çekilince gün yüzüne çıktı.

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