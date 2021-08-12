Anasayfa Video Galeriler Gündem Sinop'ta kara ile deniz birbirine karıştı! Sinop'ta kara ile deniz birbirine karıştı! 12 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 10:40 Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinin oluşturduğu tahribat, sular çekilince gün yüzüne çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6114d08281ef273116228e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sinop, Kastamonu ve Bartın'dan en can alıcı görüntüler Kastamonu'nda 1 kadın 2 çocuk 17 saat sonra böyle kurtarıldı Bozkurt'taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Ankara Altındağ’da mahalli sokağa indi Yabancı uyruklu aileler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var İşte Erdoğan'ın katıldığı canlı yayındaki tartışılan ''fısıltı'' Kastamonu sular altında Burdur'da yangın kabusu: Yanan evler var Yandaş medya fena yakalandı: Ahaber 2020 yılının haberini yeniymiş gibi servis etti