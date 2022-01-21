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Sinop'taki heyelan anı saniye saniye kamerada

Sinop'un Ayancık ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelan saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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