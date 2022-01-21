Anasayfa Video Galeriler Gündem Sinop'taki heyelan anı saniye saniye kamerada Sinop'taki heyelan anı saniye saniye kamerada 21 Ocak 2022 Cuma Saat: 10:56 Sinop'un Ayancık ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelan saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ea672f036cb4713c32f6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR El frenini çekmeyi unutunca... Korkunç kaza kamerada İstanbul'da otomobil alev alev yandı İstanbul'da otobüs şoförü darbedildi Karadeniz'den büyüleyen manzara... Kar koca köyü böyle yuttu! ''Tek taş''ıyla duyurdu... Hadise evleniyor! Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın değişimi: Travestiyim diye... 10 aracın karıştığı ''buzlanma'' kazası kamerada Kar altında ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü yürekleri dağladı Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı