Anasayfa Video Galeriler Gündem Sinovac aşısı mutasyonlara karşı etkili mi? Sinovac aşısı mutasyonlara karşı etkili mi? 06 Mart 2021 Cumartesi Saat: 16:20 Çin Sinovac aşısının Brezilya'da görülen koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olup olmayacağı konusunda araştırmalardan ilk sonuçlar geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604381a7bdac1b79b4286803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Normalleşelim'' derken yine ''a''normalleştik! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara kritik uyarı Kurşun yağdırıp ölümünü seyretti CNN Türk canlı yayınına küfür etti! Kadınlar İstanbul'da sokağa indi! Cübbeli Ahmet'ten canlı yayında damga vuran açıklama Boğaziçi Üniversitesi'nde ''OHAL'' iddiası Rize'de korku dolu anlar! Bir anda yerle bir oldu Erdoğan, Merkel ile görüştü