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  4. Sinovac aşısı mutasyonlara karşı etkili mi?

Sinovac aşısı mutasyonlara karşı etkili mi?

Çin Sinovac aşısının Brezilya'da görülen koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olup olmayacağı konusunda araştırmalardan ilk sonuçlar geldi.

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