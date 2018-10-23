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  3. 23 Ekim 2018 19:50

Sır aracı arama çalışmalarına ilişkin fotoğraf ortaya çıktı

Sultangazi’deki Suudi Arabistan Konsolosluğuna ait araçta yapılan incelemelere ilişkin fotoğraf ortaya çıktı Suudi Arabistan Konsolosluğuna ait 34 CC 1736 otomobil, Sultangazi’de zemin altı otoparkında dün terk edilmiş şekilde bulunmuştu. Alınan gerekli izinlerin ardından olay yeri inceleme ekipleri otoparka sevk edildi. Ankara’dan gelen Suudi heyetin ve soruşturmayı yürüten savcının da...

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