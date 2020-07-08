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  3. 08 Temmuz 2020 22:05

Sırbistan’da Covid-19 tedbirleri protesto edildi, hükümetten geri adım sinyali geldi

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Kapadokya’da sel böyle görüntülendi
Kapadokya’da sel böyle görüntülendi
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Tır lokantaya girdi müşteriler kaçıştı, o anlar kamerada
Tır lokantaya girdi müşteriler kaçıştı, o anlar kamerada
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Maskesiz dolaşıp çeşitli bahaneler ürettiler- -Uçtu, unuttum, düşürdüm
Maskesiz dolaşıp çeşitli bahaneler ürettiler- -Uçtu, unuttum, düşürdüm
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Büyükada'daki orman yangını kontrol altına alındı
Büyükada'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Maske cezası kesilen vatandaş kendini tokatladı
Maske cezası kesilen vatandaş kendini tokatladı
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A Haber yine alay konusu oldu! ''Sular kesik ama çamaşır makinesi çalışıyor''
A Haber yine alay konusu oldu! ''Sular kesik ama çamaşır makinesi çalışıyor''
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