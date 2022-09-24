Anasayfa Video Galeriler Gündem Siren sesi ve hava saldırısı anonsu panik yarattı Siren sesi ve hava saldırısı anonsu panik yarattı 24 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 16:25 Mersin'de deneme amacıyla çalan siren sesi ve hava saldırısı anonsu kentte paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632f053cca3bba417350c7a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı ''Madem faiz haram, elini tutan yok, millete faizsiz kredi ver'' Elektrikli scooter bomba gibi patladı Netflix, yayınlanmayan Squid Game sahnesini paylaştı Yabancı uyruklu ''çakma kardeşlerimiz'' iş üstüne ! Kahreden görüntü! Talihsiz kadının elbisesi takıldı, otobüsün altında kaldı Vahşet kamerada! Evine götürüp çenesini kesti Özdağ'dan Bakan Soylu için yeni video: ''ABD Soylu’ya uyuşturucu ile bağlantısını kesin dedi'' Kadınları hedef alan bir ''hadsiz'' daha! Açıklamaları saç baş yoldurdu