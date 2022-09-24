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Siren sesi ve hava saldırısı anonsu panik yarattı

Mersin'de deneme amacıyla çalan siren sesi ve hava saldırısı anonsu kentte paniğe neden oldu.

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