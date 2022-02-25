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  4. Siren sesleriyle yankılanan Kiev'de panik anları kamerada

Siren sesleriyle yankılanan Kiev'de panik anları kamerada

Rus birlikleri başkent Kiev'in kapılarına dayandı. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, siren sesleriyle yankılanan Kiev metrosunda yaşanan paniği canlı yayında anlattı.

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