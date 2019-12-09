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  3. 09 Aralık 2019 15:55

Sirkeci Tren Garı'nda yangın paniği

Sirkeci Tren Garı'ndaki 112 Acil İstasyonu'nda yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

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