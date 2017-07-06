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  3. 06 Temmuz 2017 16:15

Sirkecide yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Sirkeci'de restorasyon halindeki bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi.

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