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  3. 10 Temmuz 2019 12:50

Sirkeci’de yolda kalan kamyonet trafik çekicisine zor anlar yaşattı

Fatih’te Sirkeci tramvay yolu üzerinde arıza yapan meşrubat dolu kamyoneti kaldırmaya gelen trafik çekicileri zor anlar yaşadı. O anlar vatandaş kamerasınca görüntülendi. Olay, Sirkeci tramvay hattı üzerinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, meşrubat yüklü kamyonet, Eminönü istikametine doğru seyir halindeyken arızadan dolayı tramvay hattı üzerinde kaldı. Kamyoneti...

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