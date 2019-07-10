Sirkeci’de yolda kalan kamyonet trafik çekicisine zor anlar yaşattı
10 Temmuz 2019 12:50
Sirkeci’de yolda kalan kamyonet trafik çekicisine zor anlar yaşattı
Fatih’te Sirkeci tramvay yolu üzerinde arıza yapan meşrubat dolu kamyoneti kaldırmaya gelen trafik çekicileri zor anlar yaşadı. O anlar vatandaş kamerasınca görüntülendi. Olay, Sirkeci tramvay hattı üzerinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, meşrubat yüklü kamyonet, Eminönü istikametine doğru seyir halindeyken arızadan dolayı tramvay hattı üzerinde kaldı. Kamyoneti...