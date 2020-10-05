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  3. 05 Ekim 2020 16:15

Sirkte gösteri yapan ayı terbiyesine saldırdı

Çin'de bir sirkte gösteri yapan 200 kg ağırlığındaki ayı bir anda herkesin gözü önünde terbiyecisine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

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