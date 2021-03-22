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Sirkte korku dolu anlar! Filler dehşet saçtı

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da sirkte yapılan bir gösteri sırasında bir fil diğerine saldırarak sahne çitinin üzerine devirdi. Olayda yaralanan olmadı.

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