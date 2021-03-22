Anasayfa Video Galeriler Gündem Sirkte korku dolu anlar! Filler dehşet saçtı Sirkte korku dolu anlar! Filler dehşet saçtı 22 Mart 2021 Pazartesi Saat: 08:05 Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da sirkte yapılan bir gösteri sırasında bir fil diğerine saldırarak sahne çitinin üzerine devirdi. Olayda yaralanan olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605825959b24973d927bcfe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Berat Albayrak’ın dönüşüne hazır olun'' Sokağa çıkamayan kadınlar, cama çıktı! Genç kadını ve çocuklarını dayaktan mahalleli kurtardı! Teşkilat'a damgasını vuran sahne Masumlar Apartmanı'na sürpriz transfer Dolar alev aldı; CHP, Erdoğan'ın bu konuşmasını paylaştı! Rejim güçlerinden İdlib'e kanlı saldırı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü Abdullah Gül’den Bahçeli'ye ''videolu'' yanıt