Sirkte korku dolu anlar! Filler dehşet saçtı

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da sirkte yapılan bir gösteri sırasında bir fil diğerine saldırarak sahne çitinin üzerine devirdi. Olayda yaralanan olmadı.

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