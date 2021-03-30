  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı

Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak ve Siirt'te 1317 personelin katılımıyla "Eren-12 Güleşli Operasyonu" başlatıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi
İstismar mağduru genç kız mahkemenin kararıyla yıkıldı
DHKP/C’'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
Fotokapana yakalanan zehir tacirlerinin cezası belli oldu
Erdoğan'dan dünyaya aşı mesajı
Bahçeli Meclis'ten ''ahmaklar'' diye seslendi!
Testi pozitif çıktı; kaçırıyorlar sandı!
Bir iğrenç görüntü daha! Bu sefer de turşu kazanına girdiler!
Esenyurt'ta ortalık yine savaş alanına döndü!