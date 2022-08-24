Anasayfa Video Galeriler Gündem Şırnak'ta aile katliamı: Eşini ve 3 çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü Şırnak'ta aile katliamı: Eşini ve 3 çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü 24 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 16:55 Şırnak'ta gece 01.30 sıralarında evde uyudukları sırada eşini ve 3 çocuğunu pompalı tüfekle başlarından vurarak öldüren şahıs polise teslim oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63062dcda8ab0c41d32f8bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkunç olay! Aracın üzerine balkon çöktü Saçma binanın enkazı da dert oldu Solmaz Çiros'un sınırları zorlayan dansı sosyal medyada olay oldu Mahalle arasındaki hayvanat bahçesine kapatma kararı! Gerekçesi: Kükreme sesleri Hırsızlar kaşla göz arasında ekmek teknesini çaldı Türkiye'de sayıları hızla artıyor! Uzman isimden ''ölümler artabilir'' uyarısı 8. kattan atlayan genç kızın ağabeyinden ''uygunsuz fotoğraf'' iddiası Hilafet çağrısı yapan imam şimdi de ''oruç tutmayanlar sopalansın'' çağrısı yaptı Dehşet evi! Eşini ve 3 kızını uyurken katletti