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  4. Şırnak'ta aile katliamı: Eşini ve 3 çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

Şırnak'ta aile katliamı: Eşini ve 3 çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

Şırnak'ta gece 01.30 sıralarında evde uyudukları sırada eşini ve 3 çocuğunu pompalı tüfekle başlarından vurarak öldüren şahıs polise teslim oldu.

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