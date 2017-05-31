CANLI MAÇ BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR / KUPA PENALTILARLA SAHİBİNİ BULACAK !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 31 Mayıs 2017 23:45

Şırnakta askeri helikopter düştü! 13 şehidimiz var

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak’ta meydana gelen helikopter kazasında 13 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Video Galeri
Kadın sürücü el frenini çekmeyi unutursa..
Kadın sürücü el frenini çekmeyi unutursa..
Video Galeri
ABD'li Bakan Yardımcısı, 'demokrasi' sorusuna cevap veremedi
ABD'li Bakan Yardımcısı, 'demokrasi' sorusuna cevap veremedi
Video Galeri
'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al'
'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al'
Video Galeri
Şehit ateşi Mersine düştü
Şehit ateşi Mersine düştü
Video Galeri
16 işçinin hayatını kaybettiği köy TEOG birincisi çıkardı
16 işçinin hayatını kaybettiği köy TEOG birincisi çıkardı
Video Galeri
Minibüsün altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu
Minibüsün altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu