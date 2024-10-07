Anasayfa Video Galeriler Gündem Şırnak'ta faciadan dönüldü: Akaryakıt tankeri devrildi! Şırnak'ta faciadan dönüldü: Akaryakıt tankeri devrildi! 07 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 22:15 Güncelleme: 07 Ekim 2024 Pazartesi 22:15 Şırnak’ın Silopi ilçesi Başverimli Beldesi mevkiinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu tanker içerisinde bulunan akaryakıt yola döküldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670433671b219e91cf0e4cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Beton parçaları otomobillerin üzerine düştü! Hakkari'de valinin konvoyunda kaza: 2 kişi yaralandı Depremde bacağını kaybeden kadına ikinci el protez dolandırıcılığı! İstanbul'da ''ceviz'' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü Fırın ve marketlere şok baskın: Fiyat etiketi olmayana ceza kesildi 6 ay önce kaybolan adamın cesedi bulundu Boya atölyesinde patlama: Yaralılar var Erdoğan'dan 7 Ekim paylaşımı: ''Netanyahu ve cinayet şebekesi durdurulacaktır' Bursa'da can pazarı: Bataklığa saplanan 3 çocuğu insan zinciriyle kurtardılar