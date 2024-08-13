Şırnak'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Irak'ın kuzeyinden düzenlene saldırı sonrasında Şırnak'ta madencilik işletmesine ait bir servis aracı ve bir otomobilde patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

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