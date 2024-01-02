Anasayfa Video Galeriler Gündem Şırnak'ta üretiliyor, Avrupa'nın dört bir yanına ihraç ediliyor Şırnak'ta üretiliyor, Avrupa'nın dört bir yanına ihraç ediliyor 02 Ocak 2024 Salı Saat: 16:25 Şırnak'ın Cizre ilçesinde organize sanayi bölgesinde kurulan fabrikada üretilen tekstil ürünleri, Avrupa'nın dört bir yanına ihraç ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65940ed7c3ae992d0102a8d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de İsrail için casusluk yapan 33 kişi yakalandı Deprem Uyarı Sistemi 7.6'lık depremi önceden haber verdi Antalyaspor ile anlaşan Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması Anıtkabir'de şeriat çağrısı rezaleti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ''çöl faresi'' soruşturması İsyan ettiren fark: Bahçede 3 TL, markette 45 TL İşçilerin yemek ve servisinin kesildiği fabrikada skandal görüntü Havalimanında kabus: Çarpışan 2 yolcu uçağı alev topuna döndü YSK, yerel seçime katılacak partileri açıkladı