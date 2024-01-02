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  4. Şırnak'ta üretiliyor, Avrupa'nın dört bir yanına ihraç ediliyor

Şırnak'ta üretiliyor, Avrupa'nın dört bir yanına ihraç ediliyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde organize sanayi bölgesinde kurulan fabrikada üretilen tekstil ürünleri, Avrupa'nın dört bir yanına ihraç ediliyor.

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