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Şırnak'tan acı haber: 2 şehit, 2 yaralı

Şırnak'taki terör operasyonunda 2 asker şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ve 1 asker ağır yaralandı.

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