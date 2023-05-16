Anasayfa Video Galeriler Gündem Şırnak'tan acı haber: 2 şehit, 2 yaralı Şırnak'tan acı haber: 2 şehit, 2 yaralı 16 Mayıs 2023 Salı Saat: 13:30 Şırnak'taki terör operasyonunda 2 asker şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ve 1 asker ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64635b4c6486e62e4255e2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'da tarihi keşif: 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu İstanbul'un göbeğindeki isimsiz heykel olay oldu: ''Bu rezalet durmalı'' İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı Rusya, Ukrayna'daki çatışma görüntülerini paylaştı İstanbul'da seçim şarkısı çalan araca saldırı! Kabusu yaşattılar İstanbul'da E-5'i kilitleyen kaza! 1 Yaralı var Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu Eski CHP'li açtı ağzını yumdu gözünü: ''Dalkavuklarla yürüyen Kılıçdaroğlu istifa etmeli'' Canlı yayında 2'nci turu çözdü, sosyal medya yıkıldı