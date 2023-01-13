Anasayfa Video Galeriler Gündem Sis İstanbul'u yuttu; kartpostallık manzaralar ortaya çıktı Sis İstanbul'u yuttu; kartpostallık manzaralar ortaya çıktı 13 Ocak 2023 Cuma Saat: 09:10 İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Levent’teki gökdelenlerin büyük bir kısmı kayboldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c0f5cb1d1fd874617a0123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adnan Oktar ve kediciklerinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı İstanbul'da iş merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü Snapsave_1b8a57458eaf340d95f9f12f33a32127_720p RTÜK üyesinden Rasim Ozan Kütahyalı'ya dava Katliam gibi kaza: Araç yayaların arasına daldı: 5 ölü var! Kirasına zam isteyen mal sahibi, kiracısına öyle bir şey yaptı ki... Ölümün kıyısında ATV'de safari! Ölümden döndü Antalya’da hortum dehşeti kamerada Otel yönetimine sinirlenen müşteri, aracıyla lobide drift attı