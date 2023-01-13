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  4. Sis İstanbul'u yuttu; kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Sis İstanbul'u yuttu; kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Levent’teki gökdelenlerin büyük bir kısmı kayboldu.

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