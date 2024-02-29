Sis İstanbul'u yuttu; köprüler yok oldu; seferler iptal edildi

İstanbul’da yoğun sis etkili oluyor. 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve boğazın bazı kesimleri adeta sise gömüldü.

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