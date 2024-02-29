Anasayfa Video Galeriler Gündem Sis İstanbul'u yuttu; köprüler yok oldu; seferler iptal edildi Sis İstanbul'u yuttu; köprüler yok oldu; seferler iptal edildi 29 Şubat 2024 Perşembe Saat: 07:45 Güncelleme: 29 Şubat 2024 Perşembe 07:45 İstanbul’da yoğun sis etkili oluyor. 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve boğazın bazı kesimleri adeta sise gömüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e00bed9177cd1c220e9463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediye otobüsünde okul müdürü dehşeti: Yaşlı çifti hastanelik etiler İstanbul'da büyük fabrika yangını BTP Adayı Kuruçeşme’den Atatürk vurgusu yaptı İstanbul'da tramvay hattında feci ölüm! Seferler durduruldu ''Eşim beni öldürecek'' diyen kadının cesedi nehirde bulundu Erdoğan emeklilere seyyanen zam için son sözü söyledi Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı Üniversiteyi halka açan rektör, tepki çeken uygulamayı böyle savundu