Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi

Megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle megakent gözden kayboldu... İşte o nefes kesen sisli İstanbul manzaraları...

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