  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi

Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi

Güncelleme:

Megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle megakent gözden kayboldu... İşte o nefes kesen sisli İstanbul manzaraları...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı
Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı
Gökçe Bahadır doğumgünü pastasını üflerken alevler içinde kaldı
Gökçe Bahadır doğumgünü pastasını üflerken alevler içinde kaldı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist öldürüldü
İstanbul'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü
Trump şov başladı: Etkinliği yarıda kesip 39 dakika boyunca dans etti
Trump şov başladı: Etkinliği yarıda kesip 39 dakika boyunca dans etti
Atatürk büstünü parçaladılar
Atatürk büstünü parçaladılar
Kızını ve torununu kaybeden anne isyan etti: ''Onun kellesini istiyorum''
Kızını ve torununu kaybeden anne isyan etti: ''Onun kellesini istiyorum''
Petrol rafinerisinde büyük yangın: Ölü ve yaralılar var
Petrol rafinerisinde büyük yangın: Ölü ve yaralılar var
Freni patlayan kepçe ortalığı savaş alanına çevirdi
Freni patlayan kepçe ortalığı savaş alanına çevirdi