Anasayfa Video Galeriler Gündem Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi 16 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 09:05 Güncelleme: 16 Ekim 2024 Çarşamba 09:05 Megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle megakent gözden kayboldu... İşte o nefes kesen sisli İstanbul manzaraları... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670f57b94a3bb0f58d041c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı Gökçe Bahadır doğumgünü pastasını üflerken alevler içinde kaldı Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist öldürüldü İstanbul'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü Trump şov başladı: Etkinliği yarıda kesip 39 dakika boyunca dans etti Atatürk büstünü parçaladılar Kızını ve torununu kaybeden anne isyan etti: ''Onun kellesini istiyorum'' Petrol rafinerisinde büyük yangın: Ölü ve yaralılar var Freni patlayan kepçe ortalığı savaş alanına çevirdi