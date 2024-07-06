Anasayfa Video Galeriler Gündem Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı 06 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 13:01 Güncelleme: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 13:01 Karabük'te bir otelin sipariş verdiği içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668915ff4a5a19fecf021ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı 1 yıllık evli kadının sır ölümü Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı Türk öğrenciler geliştirdi: Bu eldiven işaret dilini metne çeviriyor Rapor vermeyen doktoru motosiklet kaskıyla hastanelik etti Mustafa Sarıgül'ü uçakta kızdırdılar: ''Yenileceğimizi düşünen uçaktan insin'' Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı