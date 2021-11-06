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Sise teslim olan İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Marmara Denizi'nde faciadan dönüldü. Yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

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