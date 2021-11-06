Anasayfa Video Galeriler Gündem Sise teslim olan İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar Sise teslim olan İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar 06 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 15:36 İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Marmara Denizi'nde faciadan dönüldü. Yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618676c0cb4ee732e462a7b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli otomobil TOGG'dan yeni görüntüler Komandolar Davraz Dağı'na tırmandı! Tüyleri diken diken eden görüntüler Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Bakan Soylu, Berat Albayrak'la çarpışma olayını anlattı Baklavacıda mide bulandıran görüntüler Sahnede kalp krizi geçirip öldü Yerli hava savunma füzesi SİPER ateşleme testini geçti PKK'dan temizlenen Hakkari Yüksekova'da sonbahar güzelliği Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş için flaş 2023 açıklaması