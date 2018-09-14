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  3. 14 Eylül 2018 00:03

Şişli Belediyesi'nde hala ödenmeyen maaşlar işçileri isyan ettirdi

Şişli Belediyesi'nde maaşlarını alamadıkları için eylem yapan çalışanlara hala ücretlerinin ödenmediği ortaya çıktı.

Bilgin Pro
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