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  3. 20 Mayıs 2017 00:15

Şişlide 19 Mayıs coşkusu

Şişli Belediyesi’nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sahneye çıkan Yol Project alanı dolduran vatandaşlara coşku dolu bir bayram yaşattı.

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