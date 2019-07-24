Şişli’de bir Moğol’u döverek öldüren zanlılar yakalandı
24 Temmuz 2019 14:25
Şişli’de bir Moğol’u döverek öldüren zanlılar yakalandı
Şişli’de aynı evde kaldıkları Moğolistan uyruklu şahsı öldüresiye döverek ölümüne neden olan 6 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak’ta 17 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Moğolistan uyruklu Bol Baatar (44) ve kız arkadaşı Myanganbayar C. (43) ile aynı evi paylaşan...