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  3. 20 Şubat 2020 13:30

Şişli'de çöplerin arasından bebek çıktı

İstanbul Şişli'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinde bir bebek bulundu. Küçük kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

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