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  3. 29 Haziran 2017 15:15

Şişlide güpegündüz maskeli banka soygunu

Şişli'de bir banka şubesine gelen şapkalı, maskeli bir soyguncu silahı vezne görevlisini doğrulttuktan sonra paraları istedi. Yaklaşık yüz bin lira çalan soyguncu kayıplara karışırken, soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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