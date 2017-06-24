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  3. 24 Haziran 2017 18:45

Şişlide helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı öncesi çeşitli bölgelerde özel hareket polislerinin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi.

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Kaza anı zırhlı araç kamerasına yansıdı