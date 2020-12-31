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  3. 31 Aralık 2020 22:50

Şişli'de hemşirenin rehin alındığı anın görüntüleri

Şişli'de özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'nin saldırgan Ramazan K. tarafından bıçakla rehin alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Bıçaklı saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, saldırganı etkisiz hale getirdi.

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