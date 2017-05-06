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  3. 06 Mayıs 2017 01:15

Şişlide Hıdırellez coşkusu

Baharın habercisi Hıdırellez etkinliklerinde Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, ateş yakıp üzerinden atladı ve Roman vatandaşlarla birlikte darbuka çaldı. Tüm gece boyunca devam eden etkinliklerde vatandaşlar dans edip şarkılar söyledi.

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13. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
13. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
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Üniversite şenliğinde korkunç kaza
Üniversite şenliğinde korkunç kaza
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Şişlide Hıdırellez coşkusu
Şişlide Hıdırellez coşkusu
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Ahırkapıda coşkulu Hıdırellez kutlaması
Ahırkapıda coşkulu Hıdırellez kutlaması
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Otel odasındaki cinayeti dakikalar içerisinde işlemişler
Otel odasındaki cinayeti dakikalar içerisinde işlemişler
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4 yaşındaki çocuğun feci ölümü
4 yaşındaki çocuğun feci ölümü