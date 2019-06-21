Şişli’de motosikletli gaspçılar güvenlik kamerasında
21 Haziran 2019 15:20
Şişli’de motosikletli gaspçılar güvenlik kamerasında
Şişli’de bankadan çektikleri 1 milyon lirayla iş yerlerine giden 2 kişinin önünü motorla keserek 265 bin lira gasp eden zanlılar polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri soygun anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Şişli, Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olay şöyle gerçeklemişti. Beşiktaş’ta bulunan bir...