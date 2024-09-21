Anasayfa Video Galeriler Gündem Şişli'de plazada yangın paniği Şişli'de plazada yangın paniği 21 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 16:40 Güncelleme: 21 Eylül 2024 Cumartesi 16:40 Şişli'deki 10 katlı bir binanın 9. katında sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66eecce080669c26640bbd33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan motorsiklet performansı Mert Hakan Yandaş'tan derbi öncesi dikkat çeken paylaşım Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü... Ormanın hayaleti Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymayan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Turizm cennetindeki su altındaki tarih hayran bırakıyor Bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptı Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı Bir vahşet daha: Kayıp olarak aranıyordu cesedi kuyudan çıktı