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Şişli'de plazada yangın paniği

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Şişli'deki 10 katlı bir binanın 9. katında sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

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