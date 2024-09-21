Şişli'de plazada yangın paniği

Şişli'deki 10 katlı bir binanın 9. katında sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66eecce080669c26640bbd33" allowfullscreen></iframe>