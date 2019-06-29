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HEYBELİADA'DA KORKUTAN YANGIN
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  3. 29 Haziran 2019 13:56

Şişli'de şoke eden anlar ! Sinir krizi geçiren kadın aracını parçaladı

İstanbul Şişli’de sinir krizi geçiren bir kadın kendinden geçti. Bir anda otomobiline zarar vermeye başlayan kadın kameraya yansıdı.

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Heybeliada’da yangın paniği
Heybeliada’da yangın paniği
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Lider eşleri Japon mutfağında
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Heybeliada’da yangın paniği
Heybeliada’da yangın paniği
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