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  3. 08 Temmuz 2019 07:20

Şişli'de trafikte dehşet anları ! Tekme tokat saldırdılar

İstanbul Şişli'de iki kişi trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat asldırdı. Saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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