SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 825 OLDU
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Haziran 2020 17:40

Şişli'de uzun bir aradan sonra ilk nikah töreni yapıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen davetli nikahlara bugün yeniden başlanıldı. Nikahlarda yoğun koronavirüs tedbirleri alındı.

Video Galeri
Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!
Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!
Video Galeri
Balıkesir'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı
Balıkesir'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı
Video Galeri
Katil keneden 7'nci ölüm!
Katil keneden 7'nci ölüm!
Video Galeri
İstanbul'da ani bastıran yağış yolları göle çevirdi!
İstanbul'da ani bastıran yağış yolları göle çevirdi!
Video Galeri
Tuz Gölü'nde yavru flamingo şöleni
Tuz Gölü'nde yavru flamingo şöleni
Video Galeri
5 teröristin öldürüldüğü operasyon kamerada
5 teröristin öldürüldüğü operasyon kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM